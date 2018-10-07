Ученые готовы разгадать космический ребус: на Землю доставлена пыль с МКС

На Землю доставлены частицы космической пыли, которые могут помочь ученым в разгадке происхождение отверстия в стенке бытового отсека Международной космической станции (МКС). Образцы были доставлены на корабле «Союзе МС-08».

«Были возвращены пылефильтр и пробы, взятые на станции космонавтами в бытовом отсеке «Союза МС-09» в рамках расследования просверленного отверстия. Они помогут установить обстоятельства появления отверстия», – сообщил «Интерфаксу» источник в космической отрасли.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа на МКС была обнаружена утечка воздуха, которое располагалось в бытовом отсеке.

Позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха. Теперь специалисты пытаются установить причины появления отверстия в корпусе корабля.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявлял, что единственной версией появления отверстия в корпусе корабля «Союз МС-09» остается преднамеренное воздействие, а версия производственного брака исключена.

В НАСА, в свою очередь, заявили, что выводы «Роскосмоса» «не обязательно означают, что отверстие было сделано намеренно или со злым умыслом».

Байконур, служба информации РИА «Новый День»

Байконур. Другие новости 06.10.18

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