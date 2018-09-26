«Роскосмос» посчитал оставшийся срок службы МКС в «Союзах»

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» до весны 2025 года произведет 17 космических пилотируемых кораблей «Союз МС». После этого утвержденного срока завершится эксплуатация Международной космической станции (МКС).

Партнеры по МКС (Россия, США, Европейское космическое агентство, Япония и Канада) договорились о ее эксплуатации до конца 2024 года. Если решение о продлении работы станции не будет принято, некоторое время потребуется на ее подготовку к сведению с орбиты. В этом случае российский сегмент может быть отстыкован от МКС и продолжить работу как национальная орбитальная станция.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, этот план-график не говорит о том, что после 2025 года корабли не будут производиться, поскольку он построен на заказе, обозначенном в Федеральной космической программе России на 2016-2025 годы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.09.18

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