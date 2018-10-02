Рогозин рассказал об основной версии появления бреши в корабле «Союз»

Комиссия по расследованию появления отверстия в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле «Союз» исключила производственный брак как причину случившегося. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, эксперты пришли к выводу, что брешь в корабле была сделана преднамеренно, и данная версия остается окончательной. В какой момент было сделано отверстие, предстоит выяснить второй комиссии, которая уже приступила к работе. По словам Рогозина, итоги расследования имеют большую важность для нахождения истины.

Он также напомнил, что на 15 ноября намечен выход членов экипажа в открытый космос для осмотра отверстия. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что по существующим правилам он не в праве рассказывать подробности до окончания расследования. В свою очередь, его заместитель Сергей Крикалев заявил, что отверстие с вероятностью 50% появилось в космосе. По его словам, осмотр внешней стороны корабля космонавтами поможет в расследовании. Как передает РИА «Новости», он также добавил, что экипаж станции болезненно реагирует на публикации в СМИ о версиях появления отверстия.

Как писал «Новый День», в августе давления воздуха на МКС стало снижаться. Экипаж приступил к поиску бреши. Изначально предполагалось, что утечка произошла из-за попадания микрометеорита. В ходе обследования станции, космонавты обнаружили в стенке бытового отсека корабля «Союз» просверленное отверстие. Членам экипажа удалось закрыть отверстие специальным герметиком.

После инцидента принято решение о проверке на брак всех космических кораблей «Союз» и «Прогресс».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.18

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