Рогозин озвучил новую версию появления отверстия в обшивке «Союза»

Отверстие в обшивке пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-09» могли сделать на космодроме Байконур. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. По его словам, эту версию можно будет подтвердить в случае обнаружения герметика на внешней обшивке «Союза».

Глава госкорпорации пояснил, что технологическая цепочка производства корабля исключает, что к нему может подойти «чужой человек», передает РИА «Новости». Он также рассказал, что войти в цех можно только по магнитному пропуску, везде установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, инструменты рабочие получают под расписку для строго определенных работ.

«Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии», – сказал Рогозин, добавив, что, если космонавтам после вскрытия экранно-вакуумной теплоизоляции и противометеоритной защиты корабля удастся обнаружить герметик, это будет говорить о земной версии появления «дырки».

Планируется, что космический корабль «Союз МС-09» будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда нынешняя экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.

Как писал «Новый День», снижение давления воздуха на борту МКС было зафиксировано в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил отверстие в пристыкованном к станции корабле «Союз». Американский астронавт, командир нынешнего экипажа МКС Эндрю Фойстел заявил, что астронавты NASA не имеют отношения к повреждению корабля.

Этому предшествовала появившаяся в СМИ информация о том, что спецкомиссия «Роскосмоса» пришла к выводу, что отверстие в стенке «Союза», вероятно, просверлили американские астронавты непосредственно на борту станции. Комиссия полагает, что их целью было как можно скорее доставить на Землю своего заболевшего коллегу.

Было установлено, что воздух уходил в космос из сделанного сверлом отверстия, которое было закрыто клеем. По словам космонавтов, следы клея, закрывавшие брешь в обшивке, не были фабричными. Ранее была озвучена версия, что во время сборки корабля один из сотрудников допустил брак и решил его скрыть, заделав отверстие клеем, благодаря чему «Союз» успешно прошел проверку на герметичность перед запуском. Однако уже на орбите клей подсох и выдавился, открыв отверстие. Впоследствии версию производственного брака подтвердил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, он мог возникнуть как на Земле, так и из-за саботажа на орбите.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.18

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