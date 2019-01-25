Кабмин поддержал регистрацию гаджетов, но предложил сделать ее бесплатной

Правительство России поддержало идею регистрации в России всех устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), но выступило против оплаты такой процедуры. Об этом заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Заместитель главы кабмина назвал саму идею «правильной», поскольку эта мера «позволит бороться и с хищениями, и обеспечит новый уровень национальной безопасности». Акимов добавил, что это поможет обуздать гигантский криминальный рынок похищенных смартфонов, потому что «смысла не будет воровать, только если сдать их на запчасти» (цитата по ТАСС). Вице-премьер отметил, что правительство еще не получало проект закона.

Напомним, автором документа является первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова. Она предлагает с 1 февраля 2020 года ввести для граждан платную регистрацию по IMEI всех устройств, работающих в сотовых сетях вплоть до счетчиков ЖКХ.

Сенатор предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать новые мобильные устройства по номеру EMEI. Это же должны делать и физлица при покупке гаджетов за границей. По мнению автора нововведений, необходимо предусмотреть возможность регистрации на сайте госуслуг. Предполагается, что услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей, подчеркнула Бокова. Ответственным за хранение данных об IMEI-кодах предлагается назначить подведомственный Россвязи Научно-исследовательский институт систем связи и управления (ЦНИИС).

Незарегистрированные новые устройства операторы сотовой связи должны будут заблокировать. Гаджеты, которые используются сейчас, попадут под амнистию на три-пять лет.

По мнению авторов законопроекта, регистрация по заводскому коду должна решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используются террористами. Отмечается, что федеральный бюджет теряет от неуплаты налогов при нелегальном или неучтенном ввозе мобильных устройств около 16,6 млрд рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.01.19

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