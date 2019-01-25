Госдуме предложили сделать платной регистрацию гаджетов в сотовых сетях

В Совете Федерации разработан законопроект о платной регистрации устройств в сотовых сетях. Автором документа является первый зампред комитета по конституционному законодательству Людмила Бокова. Она предлагает с 1 февраля 2020 года ввести платную регистрацию для граждан всех устройств, работающих в сотовых сетях вплоть до счетчиков ЖКХ.

Речь идет об устройствах с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI).Об этом пишет РБК со ссылкой на документ и его разработчика. В ближайшее время проект планируется внести на рассмотрение Госдумы.

Сенатор предлагает обязать производителей и импортеров регистрировать новые мобильные устройства по номеру EMEI. Это же должны делать и физлица при покупке гаджетов за границей. По мнению автора нововведений, необходимо предусмотреть возможность регистрации на сайте госуслуг. Предполагается, что услуга будет платной, но ее цена не превысит 100 рублей, подчеркнула Бокова. Ответственным за хранение данных об IMEI-кодах предлагается назначить подведомственный Россвязи Научно-исследовательский институт систем связи и управления (ЦНИИС).

Также предлагается обязать операторов сотовой связи блокировать незарегистрированные устройства, а их номера добавлять в специальную базу данных, синхронизированную с международной базой данных ассоциации GSMA. Используемые сейчас телефоны и гаджеты попадут под «амнистию» на три-пять лет, после чего устройства все-таки придется зарегистрировать. Въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов, под действие закона не попадут.

В пояснительной записке к законопроекту указано, но что благодаря нововведению удастся решить проблему телефонных краж и ввоза контрафакта. Объем потерь федерального бюджета от неуплаченных налогов при нелегальном ввозе мобильных устройств оценивается в 16,6 млрд рублей.

Бокова уточнила, что сейчас телефонные звонки или выход в интернет идентифицируются в сети оператора по нескольким параметрам: по абонентскому номеру, по номеру сим-карты, по номеру обслуживающей абонента базовой станции и по номеру самого устройства.

Таким образом, IMEI будет учитываться в сети оператора связи как один из идентификаторов звонка или входа в интернет. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации», – уточнила Бокова. Доступ к зашифрованным протоколам останется закрытым, обещает сенатор. По ее словам, принятие закона не повлияет на работу Telegram или VPN-программ.

По мнению участников рынка, закон поможет с большей точностью идентифицировать абонентские устройства и блокировать их для снижения уровня преступлений, хищений и контрабанды, а такой подход применяется в других странах.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.19

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