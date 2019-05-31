Клиенты МТС остались без связи

Абоненты МТС сообщают о сбоях в работе сотового оператора утром 31 мая.

Согласно данным сайта Downdetector, на проблемы со связью и интернетом жалуются жители Иркутска, Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и ряда других городов.

Большая часть жалоб (77%) касается отсутствия мобильной связи. 12% пользователей сообщают о сбое всех сервисов, еще 9% заявляют о проблема с мобильным интернетом.

«Что со связью в Иркутской области, МТС не работает совсем. Сети нет не у кого»; «Шелехов – связи нет»; «Братск, уже час нет связи вообще», – жалуются абоненты. Некоторые иронизируют: «Не уж то 5G тестируют?».

Отмечается, что на пике от пользователей МТС поступило 1529 жалоб на проблемы с сетью.

Как сообщал «Новый День», накануне были зафиксированы сбои в работе мобильного оператора Tele2.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.05.19

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