ВМФ России отказался от фрегатов в пользу корветов из-за позиции Киева

Начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что на замену российским фрегатам проекта 11356 придут корветы проекта 20386, сообщает Flotprom. В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объёме заменить фрегаты проекта 11356, говорится в сообщении.

Строительство фрегатов было приостановлено из-за срыва поставок силовых установок для них с Украины. Как отмечает издание, поставки отменил Киев по политическим соображениям. Первый корвет проекта 20386 должен быть спущен на воду весной 2021 года. В настоящее время в составе ВМФ России находятся три фрегата проекта 11356, в том числе «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.06.19

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