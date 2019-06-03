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Понедельник, 3 июня 2019, 12:17 мск

Новости Технологии

ВМФ России отказался от фрегатов в пользу корветов из-за позиции Киева

Фото: Минобороны РФ

Начальник управления кораблестроения, вооружения и эксплуатации ВМФ России Владимир Тряпичников заявил, что на замену российским фрегатам проекта 11356 придут корветы проекта 20386, сообщает Flotprom. В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объёме заменить фрегаты проекта 11356, говорится в сообщении.

Строительство фрегатов было приостановлено из-за срыва поставок силовых установок для них с Украины. Как отмечает издание, поставки отменил Киев по политическим соображениям. Первый корвет проекта 20386 должен быть спущен на воду весной 2021 года. В настоящее время в составе ВМФ России находятся три фрегата проекта 11356, в том числе «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров».

Москва, Иван Гридин

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