«Яндекс» ответил на сообщения о передаче ФСБ ключей шифрования

Компания «Яндекс» прокомментировала сообщения о запросе ФСБ ключей шифрования данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск». В пресс-службе компании сообщили, что закон Яровой, согласно которому поступил запрос, применяется ко всем организаторам распространения информации, доступным на территории РФ, включая все почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети.

«В законе говорится о предоставлении информации, «необходимой для декодирования сообщений», из него не следует требование о передаче ключей, которые необходимы для расшифровки всего трафика. Цель закона – соблюдение интересов безопасности, и мы полностью разделяем важность этой цели. При этом исполнение закона возможно без нарушения приватности данных пользователей», – говорится в сообщении компании.

Также «Яндекс» считает важным соблюдение баланса между безопасностью и приватностью пользователей, а также принципы равноприменимости регулирования для всех участников рынка, пишет «Коммерсантъ». В компании прямо не пояснили, направлялся ли им запрос от ФСБ, и был ли он исполнен.

Ранее РБК со ссылкой на источники писал, что «Яндекс» отказался передавать ФСБ ключи шифрования. Речь якобы шла о сессионных ключах, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации. Это, в свою очередь, несет значительные риски в плане безопасности.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.06.19

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