Роскачество определило самые взламываемые пароли

Специалисты Роскачества определили, какие пароли являются наиболее небезопасными для защиты аккаунтов в Сети. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По словам специалистов, самые слабые пароли состоят менее чем из восьми символов. В них используются цифры и буквы, расположенные по порядку на компьютерной клавиатуре. Например, qwerty, 1234567, password, 1q2w3e4r5t6y.

Кроме того, хакеры легко взламывают пароли, основанные на личных данных владельца – дата рождения, имя и фамилия.

По мнению экспертов, надежный пароль должен состоять из восьми и более символов, содержать заглавные и строчные буквы с добавлением цифр и специальных символов, а также не должен быть связан с персональными данными.

При этом даже самые сложные пароли рекомендуется менять раз в полгода.

Чтобы сохранить конфиденциальность данных, специалисты советуют использовать двухфакторную аутентификацию – привязку по номеру телефона. В этом случае вход подтверждается кодом, присланным по СМС. В настоящее время такой способ является самым надежным для защиты от взлома.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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