Договоренности о сокращении ядерного оружия не мешают странам модернизировать свои арсеналы

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) пришли к выводу, что, несмотря на сокращение общего числа ядерного оружия в мире, страны продолжают разрабатывать и внедрять новые системы вооружений.

По данным специалистов, в начале 2019 года США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР обладали приблизительно 13865 единицами ядерного оружия. Для сравнения в 2018 году эта цифра составляла 14465. При этом 3750 развернуты с использованием оперативных сил, почти 2 тысячи из них находятся в состоянии повышенной боевой готовности.

Более 90% всего ядерного оружия приходится на США и Россию. В обеих странах реализуются программы по замене и модернизации ядерных боеголовок, систем доставки ракет и самолетов и объектов по производству ядерного оружия. Примечательно, что и другие государства, обладающие меньшим количеством ядерного оружия, разрабатывают, или внедряют новые системы вооружений.

В SIPRI признали, что информация о состоянии ядерных арсеналов значительно отличается. Таким образом, не существует абсолютно достоверных данных о возможностях государств, обладающих ядерным оружием.

Напомним, ранее Вашингтон объявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. В свою очередь Россия заявила, что даст симметричный ответ.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 17.06.19

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