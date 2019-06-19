СМИ Китая рассказали о российских «убийцах» GPS-системы Пентагона

Российские системы радиоэлектронной борьбы способны полностью вывести из строя американские GPS-приемники и стали настоящей «головной болью» для США, пишет китайский портал Sina. Отмечается, что в случае выхода из строя GPS-системы Пентагона, американцы потерпят «одно поражение за другим». Автор материала также заявил, что отсутствие сигнала GPS значительно снижает боеспособность вооружений и приводит к расходованию боеприпасов впустую.

В связи с появившейся угрозой США якобы стали в спешке разрабатывать устойчивое к воздействию российских систем GPS-оборудование, сообщает портал. Сейчас производится первое поколение такой техники, однако американские Вооруженные силы уже настаивают на ее модернизации до второго или даже третьего поколения. Причиной этого становятся российские разработки, которые создают Пентагону все новые и новые угрозы.

«Однако из-за того, что система GPS оказалась подвержена помехам, ложным сигналам и неполадкам на спутниках, Соединенным Штатам, возможно, придется от нее отказаться, так как она только ослабляет их Вооруженные силы», – говорится в материале. По мнению автора, обеспокоенность американского военного руководства спровоцировало «применение Россией глушителей GPS в Сирии, Северной Европе и на Скандинавском полуострове», которое вывело из строя приемники стран – членов НАТО.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 19.06.19

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