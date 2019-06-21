Apple отзывает MacBook Pro из-за пожароопасных батарей

Компания Apple объявила об отзыве части ноутбуков MacBook Pro из-за угрозы перегрева и возгорания батареи. Речь идет о 15-дюймовых устройствах, которые продавались в основном с сентября 2015-го по февраль 2017 года, сообщили в компании.

«Apple установила, что в ограниченном числе 15-дюймовых MacBook Pro более старого поколения батарея может перегреться и создать угрозу пожарной безопасности», – говорится в сообщении. Выяснить, попадает ли ноутбук под программу по замене батарей, можно по его серийному номеру. Для этого серийный номер нужно ввести в специальную форму на сайте компании.

Apple предлагает владельцам этих устройств бесплатно заменить батареи в авторизованных сервисных центрах или магазинах компании. Компания предупреждает, что устройство в любом случае нужно будет оставить для замены батареи на одну-две недели, а перед этим сохранить все необходимые данные.

Вашингтон, Иван Гридин

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