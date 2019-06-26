Вице-премьер сообщил о сроках принятия С-500 на вооружение

Зенитно-ракетная система новейшего поколения С-500 поступит в российские войска в ближайшие годы, рассказал вице-премьер России Юрий Борисов. «Успешные предварительные испытания позволили Минобороны России принять решение о сокращении сроков начала серийных поставок в войска данной зенитной ракетной системы. В результате комплексы С-500 начнут поступать в зенитные ракетные полки уже в ближайшие годы», – сказал Борисов на полях форума «Армия-2019».

Он также рассказал, что в настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире, передает РИА «Новости».

Напомним, на сегодняшний день на вооружении российской армии стоит С-400 «Триумф» –зенитно-ракетный комплекс большой дальности. Предназначен для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса поражения, а также может применяться против наземных объектов. Дальность действия ЗРК достигает 400 километров, он способен уничтожать цели на высоте до 30 километров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.06.19

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