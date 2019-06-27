Эксперт раскрыл причину обвинений России в кибератаках

США, желая замаскировать свою деятельность по организации и руководству компьютерными атаками на информационную инфраструктуру других стран, представляют себя жертвой кибератак, исходя из собственных интересов, а Россию безосновательно называют их источником. Такое заявление сделал замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

В ходе брифинга в МИА «Россия сегодня» Мурашов привел данные, согласно которым США являются основным источником кибератак на информационные объекты в России. «Вашингтон для отвлечения внимания от своей деятельности пытается убедить всех, что США являются, чуть ли не единственной жертвой компьютерных атак. При этом в геополитических интересах основным источником угроз в информационном пространстве безосновательно и бездоказательно называют Россию», – сказал Мурашов.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года, напоминает РИА «Новости». Он координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.

Москва, Иван Гридин

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