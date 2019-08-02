«Настоящая паранойя»: интернет-омбудсмен оценил совет заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев отреагировал на рекомендацию специалистов Роскачества заклеивать изолентой камеру и микрофон ноутбуков и персональных компьютеров, чтобы обезопасить себя от хакеров. Он назвал этот совет паранойей, отметив, что в таком случае необходимо накрывать полотенцем телевизор, убирать под подушку телефон с голосовым помощником, а в кладовку прятать пылесос, анализирующий изображение.

По мнению интернет-омбудсмена, пользователи гаджетов рискуют стать жертвами киберпреступников из-за отсутствия средств безопасности на уровне ПО и невнимательного отношения к паролям, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Специалист посоветовал менять пароли на устройствах как минимум раз в квартал. «Концентрироваться нужно на цифровой гигиене, на простых вещах», – заявил Мариничев.

Ранее эксперты Роскачества посоветовали пользователям ради безопасности заклеивать линзу камеры и отверстие микрофон ПК или ноутбука. По их утверждению, попадая на устройства, вредоносная программа может скачивать не только документы, но и активировать функции микрофона и веб-камеры. Кроме того, специалисты рекомендуют выключать смартфоны во время приватных разговоров.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

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