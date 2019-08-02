Антивируса недостаточно: Роскачество советует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Специалисты Роскачества рекомендуют не ограничиваться программами, защищающими персональные компьютеры от взломщиков. Ради безопасности эксперты советуют заклеивать камеру и микрофон, а также выключать смартфоны во время приватных разговоров.

Попадая в ноутбук или ПК, вредоносная программа может скачивать не только документы, но и активировать функции микрофона и веб-камеры. Обезопасить себя можно, заклеив линзу камеры и отверстие микрофона. Для этого, по мнению Роскачества, подойдет кусочек изоленты, так как непрозрачный скотч после снятия оставляет следы клея.

Такой простой способ не позволит хакерам прослушать микрофон и увидеть что-либо в камеру ноутбука или ПК, пишут «Известия».

Впрочем, не стоит забывать и о «цифровой гигиене». Специалисты рекомендуют не пользоваться программами, полученными из ненадежных источников, а также закрывать доступ приложениям к функциям камеры, микрофона и определения геологации.

Если пользователь опасается, что его могут подслушать во время приватной беседы, лучше перестраховаться и отключить смартфон, заключили в Роскачестве.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.08.19

«Мегафон» улучшил связь на 65 улицах Екатеринбурга. / В России наладят производство мультикалиберного модульного оружия. / Власти Ямала разрывают соглашение о дороге Бованенково-Сабетта и тратят на это почти миллиард. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»