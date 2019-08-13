Надзорные органы не нашли утечек данных клиентов банков

Специалисты Роскомнадзора не выявили утечек персональных данных клиентов трех крупных банков, о который ранее сообщал «Коммерсант». Дела об административном правонарушении не возбуждались, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Проверка проводилась в нескольких крупных банках – «Хоум Кредит энд Финанс Банке», Альфа-банке и ОТП-банке. Внутренние расследования кредитных учреждений также не выявили каких-либо утечек персональных данных. Системы защиты банков работают в штатном режиме, угроз сбоев не зафиксировано.

«В соответствии с тем, что утечек не было найдено, дела об административном правонарушении не возбуждались», – цитирует Куренного «Интерфакс».

О масштабной утечке данных стало известно 10 июня. Персональная информация почти миллиона россиян, среди которых полицейские, сотрудники ФСБ и рядовые граждане, оказалась в открытом доступе. По словам специалистов, слить информацию могли уволенные сотрудники IT-отделов кредитных учреждений. И хотя данные собирались несколько лет назад, они все еще актуальны и могут быть использованы мошенниками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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