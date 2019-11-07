В России хотят наказывать за использование украденных персональных данных

Роскомнадзор предложил ввести ответственность за покупку и использование персональных данных. Поправки в закон будут готовы к весенней сессии Госдумы. Об этом сообщили глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Ведомство разрабатывает предложения, направленные на «внутренний контроль за обработкой персональных данных и установлением административной ответственности не только за распространение персональных данных, полученных незаконным путем, но и за их приобретение и последующее использование», заявил Жаров на X Международной конференции «Защита персональных данных».

По его словам, для успешной борьбы с кражей и покупкой персональной информации должен был активизирован диалог между спецслужбами, регулятором и бизнесом. «Я думаю, это позиция правильная. Мы с вами слышим постоянно плохие новости, что данные утекли оттуда, отсюда. Мы надеемся, что эти инициативы будут поддержаны», – добавил Жаров.

Планируется, что инициатива будет подготовлена к рассмотрению Госдумой в весеннюю сессию. Роскомнадзор надеется на активное обсуждение этого предложения со стороны бизнеса и граждан.

Вероятнее всего, компании и лица, покупающие и использующие украденные персональные данные, будут наказываться штрафами. Размер штрафных санкций Жаров не уточнил. Он будет понятен после принятия закона об увеличении штрафов за нарушение правил хранения персональных данных.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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