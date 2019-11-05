Данные клиентов Альфа-банка утекли на черный рынок

Личные данные 3,5 тыс. держателей кредитных карт Альфа-банка и еще почти 3 тыс. клиентов «АльфаСтрахования» выставлены на продажу на одном из специализированных форумов на черном рынке. Соответствующее объявление было размещено 31 октября, сообщает РБК.

В бесплатной пробной версии содержалось 13 договоров клиентов Альфа-банка и 10 договоров клиентов «АльфаСтрахования» с их ФИО, паспортными данными, номерами телефонов, адресами регистрации, суммами кредитного лимита и другими сведениями.

Продавец уверяет, что все договоры на кредитное обслуживание были оформлены в октябре, а договоры «Альфастрахования» были заключены 8 мая текущего года.

В Альфа-банке подтвердили утечку, но отметили, что она затрагивает персональные данные лишь 15 клиентов и «не подвергает опасности средства» на их счетах, поскольку не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам. В настоящее время финансово-кредитная организация проводит внутреннее расследование с целью установления обстоятельств произошедшего. Представитель «АльфаСтрахования» заявил, что компания ввела дополнительные меры безопасности и проводит расследование в связи с утечкой.

Как сообщал «Новый День», в конце октября полиция совместно со службой безопасности Сбербанка задержала подозреваемого в хищении данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. По данным МВД РФ, мужчина работал в «Национальной службе взысканий». Правоохранители выяснил, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

В Сбербанке тогда заявили, что утечка данных произошла не из банка и его «дочек», а из «Национальной службы взысканий», и добавили, что договор с НСВ будет расторгнут в кратчайшие сроки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.11.19

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