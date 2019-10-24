СМИ узнали о новой утечке из Сбербанка: в Сети продают базу заемщиков на миллион строк

Персональные данные клиентов Сбербанка, имеющих потребительские кредиты и кредитные карты, выставили на продажу на черном рынке. База содержит миллион строк с полными данными заемщиков – паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или долга, сообщает газета «Коммерсантъ». Кроме того, дополнительно предлагаются записи последних звонков клиентов в колл-центр банка.

База формируется с 2015 года и еженедельно обновляется, выяснило издание, связавшись с ее продавцом. По словам последнего, база продается в любом объеме, стоимость одной строки составляет 30 рублей. Как уверяет продавец, выгрузка аудиозаписей производится «с рабочего места», то есть в дневное время. В пробном фрагменте оказались данные клиентов 10 из 11 территориальных отделений Сбербанка.

Объявление о продаже данных появилось в интернете 13 октября. Как уточняет РБК, в объявлении в Сети продавец базы указывал о наличии 11,5 тысяч записей. Однако в переписке с журналистом издания заявил, что база составляет более 1 млн записей, 80 тысяч из которых – должники. РБК изучил выгрузку, состоящую из 26 записей с ФИО, паспортными данными, телефонами и банковской информацией. В базе они значатся как клиенты Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений. По данным издания, часть этих лиц можно найти в системе «Сбербанк.Онлайн». РБК также указывает, что в настоящее время объявление о продажи базы заемщиков Сбербанка закрыто.

Между тем в пресс-службе финансово-кредитной организации «Ъ» заявили, что в Сбербанке и его дочерних компаниях утечек персональных данных клиентов не было. Близкий к банку источник сообщил РБК, что данные относятся к старой базе, а на «банк совершается информационная атака».

В то же время, по мнению экспертов, база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей. Об этом «Коммерсанту» заявил основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян. Он предположил, что данные, вероятно, утекли из внешнего колл-центра Сбербанка, которые обеспечивает работу с должниками.

В начале октября стало известно об утечке клиентской базы Сбербанка. Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в интернете появились объявления о продаже личных данных 200 клиентов уральского филиала Сбербанка. Авторы объявлений уверяли, что в их распоряжении есть данные 60 млн карт. В Сбербанке сначал заявили, что утечка затронула только 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, поскольку CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в открытый доступ. Позднее Сбербанк сообщил, что утечка затронула в общей сложности 5 тыс. клиентов уральского отделения банка. Кредитная организация провела расследование, по итогам которого объявила, что данные были украдены ее сотрудником, руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

После гибели задержанного футболиста в Калининграде возбудили уголовное дело. / Сургутский экс-полицейский, обвиняемый в педофилии, заключен под стражу: опаивал, насиловал, снимал на камеру. / Генпрокуратура хочет запретить СМИ сообщать о преступлениях подростков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»