Кража данных клиентов Сбербанка: полиция задержала подозреваемого

Сотрудники полиции совместно со службой безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении данных клиентов банков, в том числе Сбербанка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, мужчина является сотрудником Национальной службы взысканий. Установлено, что он проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом «Антон 2131». В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 183 УК РФ («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подозреваемый доставлен в органы полиции для проведения следственных действий.

Как сообщал «Новый День», в начале октября стало известно об утечке клиентской базы Сбербанка – в интернете появились объявления о продаже личных данных 200 клиентов уральского филиала Сбербанка. Авторы объявлений уверяли, что в их распоряжении есть данные 60 млн карт. В Сбербанке первоначально заявили, что утечка затронула только 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, поскольку CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в открытый доступ. Позднее Сбербанк сообщил, что утечка затронула в общей сложности 5 тысяч клиентов уральского отделения банка. Кредитная организация провела расследование, по итогам которого объявила, что данные были украдены ее сотрудником, руководителем сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных.

Сегодня также стало известно, что персональные данные клиентов Сбербанка, имеющих потребительские кредиты и кредитные карты, выставили на продажу на черном рынке. База содержит миллион строк с полными данными заемщиков – паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, сумма остатка или долга. Речь идет от данных клиентов Байкальского, Волго-Вятского, Дальневосточного, Московского, Северо-Западного, Юго-Западного, Уральского и других отделений. Тем не менее, в Сбербанке опровергли эту информацию.

По мнению политолога, директора консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрия Фетисова, массовые утечки личных данных россиян из электронных систем банков и других структур являются сильным ударом по Кремлю. Он пояснил, что подобная «цифровая» халатность дискредитирует политику государства в области IT-технологий – граждане еще с большим недоверием будут относиться к предложениям правительства РФ по внедрению электронного голосования или электронных паспортов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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