За лесами в Армении начали следить с помощью сенсоров

В Армении на территории степанаванского лесного хозяйства, где зафиксированы случаи вырубки лесов, установили 10 сенсорных контрольных устройств. Об этом сообщили в министерстве окружающей среды Армении.

«В считанные секунды оборудование ловит звуки топора, бензопилы, пожара или любых других движений и посылает GSM-сигналы серверу, где специально разработанная программа различает их характер и передает координаты зарегистрированным в сети системам – телефонам и компьютерам тех, кто обеспечивает охрану леса», – цитирует Regnum слова представителя ведомства.

В зависимости от ландшафта, устройства могут охранять территории радиусом от 2 до 10 километров. Кроме того, они оснащены системами против кражи. «Программа пилотная, и после успешного тестирования и устранения недороботок будет расширена», – говорится в сообщении. Уточняется, что изготовление и программное обслуживание вышеупомянутых устройств под названием Forest guard обеспечила армянская компания.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 13.08.19

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