В России автовладельцы смогут обжаловать штрафы через госуслуги

Российские автомобилисты смогут онлайн обжаловать штрафы, выписанные за нарушение правил дорожного движения. Тестовый режим сервиса на сайте госуслуг стартует в 2020 году. Об этом рассказали в Минкомсвязи.

По словам замминистра связи Максима Паршина, на сайте госуслуг gosuslugi.ru появится отдельный сервис, который позволит обжаловать штрафы за нарушение ПДД онлайн, без визита в Госавтоинспекцию. Также дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф, пишут «Известия».

Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно оформить согласие на получение электронных заказных писем. После этого извещения гражданам начнут приходить в тот же день, как будет вынесено постановление о штрафе. «Письмо счастья» позволит оперативно подать жалобу.

В настоящее время, согласно КоАП, опротестовать штраф нужно не позднее 10 дней с момента получения извещения. При этом автовладельцам, не согласным с выписанным постановлением, необходимо лично подать заявление в ГИБДД либо отправить заказным письмом.

Официальной статистики о числе неправомерных штрафов нет. В прошлом году, по данным автоматизированной системы ГИБДД, на водителей было заведено более 22 млн дел об административных правонарушениях, из которых были прекращены лишь 184 тысячи (менее 1%). При этом из 105,8 млн штрафов, назначенных по результатам автоматической фиксации нарушений, не было отменено ни одного. Автовладельцам выписали штрафы на сумму более 71 млрд рублей.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.08.19

«Союз МС-14» с роботом-аватаром на борту пристыковался к МКС. / Эксперт из Малайзии рассказала, как минимизировать вред от смартфонов. / Россия приступила к производству новейшего ракетоносца дальней авиации. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»