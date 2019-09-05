В России утвердили правила оформления ДТП через телефон

В ноябре российские автовладельцы получат возможность оформлять часть аварий со смартфона. Для этого оба участника происшествия должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

Нормативные документы, позволяющие отравлять электронные извещения и регулирующие требования к техническим средствам, необходимым для работы нового сервиса по дистанционному оформлению аварий, были утверждены правительством. Программа заработает в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, пишет РБК.

Водители могут оформить ДТП через специальное приложение. Для этого они должны сфотографировать повреждения своих автомобилей и место происшествия и загрузить в программу. Нужные для страховщиков данные об аварии поступят из личного кабинета автомобилистов.

Оформление ДТП таким образом будет доступно только по европротоколу, который не требует присутствия сотрудников ГИБДД. У участников аварии не должно быть разногласий, а также они оба должны быть зарегистрированы на портале госуслуг.

Ранее отмечалось, что уведомить страховую компанию о ДТП можно будет с 1 сентября, однако к этой даже приложение не было готово, в том числе из-за нормативных документов, которые были утверждены только сейчас.

На портале госуслуг зарегистрированы более 64 млн человек. По данным ГИБДД, по европротоколу оформляется до 40% всех зафиксированных в России автоаварий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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