С 1 ноября ДТП можно будет оформить через мобильный телефон

В России с 1 ноября 2019 года запустят мобильное приложение, оформление мелких аварий через которое займет около 15 минут. Правительство одобрило концепцию нового сервиса.

Небольшие ДТП, не требующие присутствия сотрудников ГИБДД, можно будет оформить с помощью мобильного приложения «Помощник ОСАГО». Чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг.

Для того чтобы оформить аварию, один из участников ДТП должен запустить приложение, сфотографировать повреждения, описать схему аварии, а также ввести данные второго участника. После этого формируется черновик электронного извещения. Этот документ должен подтвердить второй водитель, ссылку на черновик он может получить через мессенджер или перейти по QR-коду.

Проект запустят сначала в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, пишет «Коммерсант». В 2020 году в приложение добавят новые функции, в частности, там можно будет оформить полис ОСАГО или проверить коэффициент бонус-малус и лицензию страховщика.

К 2021 году планируется распространить работу приложения на другие регионы страны, а в 2022-м в нем появится функция подачи заявление о возмещении убытков и получения направления на ремонт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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