российское информационное агентство 18+

Дело-Банк

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 22 июля 2019, 16:21 мск

Новости Транспорт

Часть дорожных аварий разрешат оформлять через портал госуслуг

Банк России предложил разрешить автомобилистам оформлять некоторые ДТП через портал госуслуг. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что речь идет об оформлении европротокола. Извещение о ДТП в виде электронного документа составляется с подписанием простыми электронными подписями участников ДТП с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

«При этом сами файлы направляются автоматически программным обеспечением, за работу которого водители транспортных средств ответственности не несут», – пояснили в ЦБ РФ.

Страховщики могут проверить данные о договоре ОСАГО в базах данных органов власти. Если такой возможности у страховой компании нет, она затребует копии документов у водителей. На тот случай если данные страхователя не совпадают, страховщик вправе прекратить оформление электронного полиса. В Центробанке уверены, что это позволит снизить число случаев мошенничества с автостраховкой.

Изменения вступят в силу с 29 октября 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

На трассе Екатеринбург – Тюмень на полторы недели введут реверсивное движение под Богдановичем. / На Телецком озере катер протаранил баржу. / Молодая тюменка в плохом настроении порубила машину топором. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / ЦБ РФ

ЦБ РФ лишил лицензии банк «Жилкредит»

«Наше все»: прибыль российских банков превысила триллион рублей

Рынок не верит в способность ЦБ удержать инфляцию: аналитики прогнозируют обвал рубля

Центробанк не видит проблемы в новом законе для платежных систем

ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Россияне могут лишиться возможности оплаты картами за границей

«Статистический» скандал: Банк России отказался проводить служебное расследование, которое назначил министр Орешкин

Мошенники нашли новый способ похищать деньги через банкоматы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии, Транспорт, ЦБ РФ,

Новости партнеров