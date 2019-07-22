Часть дорожных аварий разрешат оформлять через портал госуслуг

Банк России предложил разрешить автомобилистам оформлять некоторые ДТП через портал госуслуг. Проект соответствующего указания опубликован на сайте регулятора.

В документе говорится, что речь идет об оформлении европротокола. Извещение о ДТП в виде электронного документа составляется с подписанием простыми электронными подписями участников ДТП с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

«При этом сами файлы направляются автоматически программным обеспечением, за работу которого водители транспортных средств ответственности не несут», – пояснили в ЦБ РФ.

Страховщики могут проверить данные о договоре ОСАГО в базах данных органов власти. Если такой возможности у страховой компании нет, она затребует копии документов у водителей. На тот случай если данные страхователя не совпадают, страховщик вправе прекратить оформление электронного полиса. В Центробанке уверены, что это позволит снизить число случаев мошенничества с автостраховкой.

Изменения вступят в силу с 29 октября 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.07.19

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