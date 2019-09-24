Сотовых абонентов в России будут распознавать по лицу и голосу

Отечественные сотовые операторы приступили к разработке системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу. Система позволит ускорить внедрение в России виртуальных сим-карт – eSIM. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Ростелеком», который выполнить техническую часть работ.

Когда новую систему запустят, стать абонентом можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Таким образом, eSIM можно будет получить без посещения офиса оператора.

Глава проектного офиса виртуального оператора «Ростелеком» Алексей Чернецов уточнил, что удаленная идентификация абонентов может быть основана на Единой биометрической системе, которая изначально разрабатывалась для клиентов банков.

При этом Минкомсвязи РФ заявило о необходимости корректировки нормативной базы для использования eSIM. По сведениям издания, эти изменения обсудят на рабочей встрече с представителями отрасли, запланированной на начало октября. Среди вопросов, которые будут затронуты в ходе обсуждения, – порядок аутентификации абонента в процессе активации eSIM в удаленном режиме.

Напомним, в начале сентября вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе проработать вопрос о легализации eSIM и предоставить предложения не позднее января 2020 года.

eSIM позволяет отказаться от традиционной сим-карты. Вместо этого используется специальный чип в смартфоне, абонент может подключаться к сетям разных операторов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.09.19

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