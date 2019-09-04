российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 4 сентября 2019, 15:23 мск

Новости Технологии

В российском правительстве задумались о легализации eSIM

Российские власти намерены легализовать виртуальные сим-карты – eSIM. Эта технология используется в частности в новых iPhone. Она позволяет отказаться от привычных сим-карт. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе проработать этот вопрос и предоставить предложения не позднее января 2020 года.

Операторы связи и эксперты обеспокоены вопросами безопасности абонентских данных при использовании eSIM, пишет «Коммерсантъ». Отметим, что новая технология позволяет отказаться от традиционной сим-карты. Вместо этого используется специальный чип в смартфоне, абонент может подключаться к сетям разных операторов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.19

В посадке «Суперджета» авиакомпании «Ямал» с намотанными на шасси птицами нет преступления. / На Ямале жители удивлены метровым слоем асфальта на новой дороге (ВИДЕО). / В России наладят производство «шельфовых» вертолетов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / правительство РФ

К строительству космодрома Восточный готовы подключить военных

Счетная палата обнаружила в России сотни неналоговых сборов: объяснения многим из них нет

Глава Минздрава РФ признала проблемы со скандальным «Фризиумом»

Предпенсионеры в «серой» зоне: более половины из них без официальной работы

Большинству россиян годами не повышают зарплату: повезло лишь 12%

Фантомный сайт и мобильное приложение за 65 млн рублей: Счетная палата «поймала» Росстат за руку

«Лечению» не подлежит: «ампутация» Скворцовой – реанимация медицины

Вице-премьер РФ предложил Ольге Бузовой работу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Технологии, правительство РФ,