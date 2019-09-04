В российском правительстве задумались о легализации eSIM

Российские власти намерены легализовать виртуальные сим-карты – eSIM. Эта технология используется в частности в новых iPhone. Она позволяет отказаться от привычных сим-карт. Вице-премьер Максим Акимов поручил Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе проработать этот вопрос и предоставить предложения не позднее января 2020 года.

Операторы связи и эксперты обеспокоены вопросами безопасности абонентских данных при использовании eSIM, пишет «Коммерсантъ». Отметим, что новая технология позволяет отказаться от традиционной сим-карты. Вместо этого используется специальный чип в смартфоне, абонент может подключаться к сетям разных операторов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.19

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