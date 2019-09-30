WhatsApp прекратит работать на устаревающих смартфонах

Мессенджер WhatsApp скоро прекратит поддержку старых версий операционных систем смартфонов. Это касается и Android, iOS, а также Windows Phone. Для последних поддержка прекратится 31 декабря. С 1 февраля та же судьба ожидает Android 2.3 Gingerbread и iOS 8.

Владелец мессенджера – компания Facebook – заявила, что пользователям смартфонов на базе iOS 8 для сохранения доступа ко всем функциям приложения, пользователям придется обновиться до более поздних версий операционной системы, либо купить устройства с iOS 9 и выше. Запустить WhatsApp на устаревших моделях будет возможно, но создать новую учётную запись или повторно верифицировать старую уже не получится, отмечает 3dnews.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.09.19

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