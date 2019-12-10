В 2020 году миллионы пользователей лишатся доступа к популярному мессенджеру

Популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на миллионах гаджетах. Компания, принадлежащая Facebook, прекращает поддержку приложения на Windows Phone, Android до версий 2.3.7 и iOS 8.

Руководство компании объяснило отключение WhatsApp на указанных платформах тем, что они «не предоставляют возможности, необходимые для расширения функций приложения в будущем», передает Daily Mail. Усилия разработчиков будут сосредоточены на «мобильных платформах, которые использует подавляющее большинство людей».

С 31 декабря 2019 года доступа к WhatsApp лишатся пользователи устройств на Windows Phone. С 1 февраля 2020 года та же участь постигнет людей, которые пользуются Android до версий 2.3.7 и iOS 8.

Служба обмена сообщениями продолжит оказывать поддержку гаджетам, работающим под управлением Android 4.0.3 и выше, и iPhone, работающим на iOS 9 и более поздних версиях. Кроме того, WhatsApp будет работать в смартфонах с операционной системой Linux KaiOS 2.5.1 и старше, включая JioPhone и JioPhone 2.

Первые сообщения о прекращении работы мессенджера на устаревающих смартфонах появились в конце сентября. Тогда компания рекомендовала пользователям обновить свои системы до более поздних версий, либо приобрести новые устройства.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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