Дуров призвал пользователей избавиться от WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить данное приложение со своих смартфонов после новостей об обнаружении в нем уязвимостей. «В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», – написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что новые уязвимости WhatsApp делают открытыми персональные данные пользователей для хакеров и госучреждений. «Все, что нужно было сделать хакеру, это отправить вам видео, и все ваши данные оказались во власти злоумышленника», – объяснил Дуров.

По его словам, WhatsApp «не только не защищает сообщения пользователей, но и используется в качестве троянского коня, чтобы следить за фото и видео, которые пользователи хранят за пределами WhatsApp». По его мнению, причина в том, что Facebook, которому принадлежит мессенджер, участвует в программе Агентства нацбезопасности США по сбору данных о населении (PRISM).

По его словам, WhatsApp может случайно внедрять критические уязвимости безопасности во всех обновлениях приложения на смартфонах. «Независимо от основных намерений материнской компании WhatsApp, рекомендации для их конечных пользователей одинаковы: если вы не хотите, чтобы все ваши фотографии и сообщения в один прекрасный день стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», – заявил разработчик программного обеспечения.

Напомним, в начале октября стало известно, что WhatsApp исправил ошибку безопасности, которая позволяла хакерам управлять приложением с помощью вредоносных GIF. Взлом мог произойти, когда пользователь открывал зараженный файл в своей галерее. После этого хакеры могли получить доступ к его перепискам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.19

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