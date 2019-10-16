Безопасность и экономия: Sukhoi Superjet 100 заимел энергоэффективное крыло

На аэродроме в подмосковном Жуковском состоялась летная программа испытаний новейшего российского пассажирского лайнера с горизонтальными законцовками крыла. В испытаниях участвовали два SSJ100. Самолет показал себя превосходно. Никаких нареканий у экспертов он не вызвал.

В ходе испытаний самолет совершил более 140 полетов, заверили разработчики. По их словам, лайнер показал себя прекрасно. В частности, были выполнены полеты на прочность: большие скорости, критические углы атаки, а так же полеты по категориям I, II, IIIa (взлет- посадка) и режимах по определению расходов топлива на различных этапах.

Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчетных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, проведенных разработчиком самолета – компанией Гражданские самолеты Сухого (в составе ОАК) при участии Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

О важности законцовок новейшего российского лайнера знают немногие. «Без них крыло лайнера испытывает тяжелейшие нагрузки что грозит разрушением самолета в полете», рассказал корреспонденту РИА « Новый День» представитель авиастроительной компании. По его словам, форма законцовок была определена с применением инновационных методов компьютерного 3D моделирования (CFD – computational fluid dynamics). Именно эта технология и технические решения относительно законцовок крыльев обеспечивают безопасность полетов.

Стоит отметить, что новые крылья «Sukhoi Superjet 100 позволят путешественникам экономить. Законцовки улучшают взлетно-посадочных характеристики самолета, что позволяет экономить топливо. По мнению экспертов, топливная эффективность воздушного судна однозначно повысится. «В итоге авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%», – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.10.19

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