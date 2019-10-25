Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Sukhoi Superjet

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle, входящая в тройку крупнейших европейских лоукостеров, заключила с «Гражданскими самолетами Сухого» (ГСС) меморандум о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). В обмен норвежские власти попросили открыть им транссибирский маршрут для полётов из Европы в Азию и дать скидку на оплату рейсов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к разным сторонам сделки, и источник, знакомый с условиями меморандума.

Согласно документу, самолёты импортируют в два этапа. Сначала передадут в лизинг десять Superjet для аргентинской «дочки» лоукостера, а затем ещё 30 – для головной компании. Norwegian Air несколько лет добивается разрешения на полёты по транссибирскому маршруту. Экономия на парном рейсе при его использовании составляет около 4-5 часов и 80 тысяч долларов. Средняя стоимость одного самолёта Sukhoi Superjet – 50,5 млн долларов.

Как писал «Новый День», совсем недавно завершились испытания новой конфигурации крыла. Новые крылья Sukhoi Superjet 100 позволят путешественникам экономить. Горизонтальные законцовки улучшают взлетно-посадочных характеристики самолета, что позволяет экономить топливо. По мнению экспертов, топливная эффективность воздушного судна однозначно повысится. «В итоге авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%», – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.10.19

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