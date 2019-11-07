В России создан уникальный аппарат для приготовления шашлыка. «Жарить можно даже на балконе»

В Ингушетии сообщили о создании уникального аппарата для приготовления шашлыка. Речь идет об оборудовании, которое можно использовать на балконах многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Авторы изобретения – житель Малгобека Исропил Цечоев и его брат – пришли на прием граждан в правительство, где рассказали об устройстве, не имеющего аналогов в мире. Его можно использовать как для жарки шашлыка, так и для копчения мяса и рыбы.

По словам Исропила Цечоева, для приготовления 30 шампуров шашлыка достаточно всего 50 грамм угля. Изобретатель добавил, что «готовить при помощи данного оборудования можно не только во дворе, но и на балконах многоквартирных домов, так как задымления не будет». Он также отметил, что оборудование безопасно и сейчас проходит процедуру патентования.

Цечоев попросил власти поддержать новый проект. Глава правительства Ингушетии Константин Суриков счел проект интересным и рекомендовал Цечоеву представить в Минэкономразвития республики полный пакет документов, в том числе бизнес-план и видеопрезентацию оборудования. «На заседании экспертной комиссии мы подробно рассмотрим проект и определим в рамках каких программам его можно реализовать», – пообещал премьер.

Как сообщал «Новый День», с 1 октября в России начали действовать новые правила пожарной безопасности. С этой даты вступил запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов, гостиниц и общежитий, в том числе на приготовление шашлыков и запуск петард и фейерверков. При обсуждении новых правил возникли предположения, что под запретом окажется не только готовка шашлыков на балконе, розжиг свечи, спичек и зажигалок, но и курение. В МЧС уточнили, что курить на балконах все же можно, при условии отсутствия угрозы пожарной безопасности.

Назрань, служба информации РИА «Новый День»

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