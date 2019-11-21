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Четверг, 21 ноября 2019, 14:04 мск

Новости Технологии

NI признал российский крупнокалиберный автомат «ужасом на поле боя»

Фото: Nationalinterest

Американское издание National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.

Журнал отмечает, что автомат был разработан для нужд спецназа ФСБ. Данное оружие будет применяться против террористов. По данным издания, оружие предназначено для тех случаев, когда дальность выстрела не имеет значения.

Указывается, что патрон 12,7х55 мм способен быстро нейтрализовать цель, что позволит избежать затяжных перестрелок. Впрочем, как отметил автор статьи, «эффективная дальность» автомата не превышает 100 м, что, по его мнению, является довольно низким показателем для военного использования, но достаточным для ведения ближнего боя.

Вашингтон, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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