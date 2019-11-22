Войска РФ получат комплекты защиты танков для боев в городах

Минобороны РФ в 2020 году поставит в войска комплекты дополнительной защиты танков и боевых машин для ведения боев в городах. Об этом рассказал начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны, генерал-майор Сергей Бибик.

«Полученный в локальных вооруженных конфликтах опыт позволил нам завершить работы по созданию современных комплектов дополнительной защиты к серийным танкам и боевым машинам пехоты для их действий на урбанизированной местности. В 2020 году комплекты уже поставят в войска», – рассказал Бибик в интервью «Известиям». По его словам для подразделения спецназа закупят багги «Охотовед» и специальные бронированные автомобили «Есаул».

В 2020 году будет принято 15 образцов бронетанковой и автомобильной техники, превосходящие по ряду параметров зарубежные аналоги. «На вооружение танковых и мотострелковых подразделений скоро поступят модернизированные боевые машины пехоты БМП-1М и БМП-2М с боевым модулем «Бережок», а также танки Т-80БВМ и Т-90М», – пояснил Бибик, добавив, что для выполнения транспортных и боевых задач мотострелковых подразделений разработаны новые защищенные автомобили с колесной формулой 4х4 «Тайфун-К»: ЗА-53949А10 и ЗА-53949А10БМ. По его словам, они хорошо бронированы и смогут обеспечить защиту экипажа и десанта от стрелкового оружия, мин и осколков снарядов.

Как писал «Новый День», на днях военные Норвегии заявили о необходимости обновить парк бронетехники, чтобы усилить вооруженные силы страны в связи с оснащением отдельной мотострелковой бригады Северного флота РФ модернизированными танками Т-80БМВ.

«Современные танки являются неотъемлемой частью любой заслуживающей доверия армии. Наши союзники и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», – заявил глава отдела связи армии Пер Эспен Странде. Командующий вооруженными силами Норвегии Хокон Брун-Хансен в свою очередь посоветовал министру обороны страны Франку Бакке-Йенсену усилить вооруженные силы. Основу танковых соединений норвежской армии составляют 52 танка Leopard 2А4, которые были куплены у Голландии в 2005 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.11.19

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