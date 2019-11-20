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Среда, 20 ноября 2019, 16:07 мск

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Обновленные российские танки вызвали зависть у норвежцев

Фото: Минобороны РФ

Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии. Они заявили о необходимости обновить парк бронетехники.

«Современные танки являются неотъемлемой частью любой заслуживающей доверия армии. Наши союзники и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», – заявил телеканалу TV 2 Norge глава отдела связи армии Пер Эспен Странде.

Российские «реактивные танки», как обозвали Т-80 га Западе за высокую скорость, адаптированы к арктическим условиям. Их 1250-сильные газотурбинные двигатели без проблем запускаются даже на 40-градусном морозе. Танк оснащен 125-миллиметровым орудием, а снаряды пробивают броню толщиной до 630 мм с расстояния в 2 км.

В итоге командующий вооруженными силами Норвегии Хокон Брун-Хансен посоветовал министру обороны Норвегии Франку Бакке-Йенсену усилить вооруженные силы страны. Основу танковых соединений норвежской армии составляют 52 танка Leopard 2А4, которые были куплены у Голландии в 2005 году.

Осло, Иван Гридин

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