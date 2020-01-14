Российские войска вооружатся уникальной системой гравитационной навигации

Российские ученые занялись разработкой гравитационной системы навигации для военной техники. Она станет альтернативой системам спутниковой навигации. Данная разработка позволит определять точные координаты даже в условиях постановки помех системами радиоэлектронной борьбы, плохой погоды, в случаях магнитных аномалий или других неблагоприятных условий. Об этом пишет «Звезда».

У данной разработки есть один минус – она непригодна для гражданского применения. В основе системы лежит подробнейшая карта силы притяжения на суше и на море, а также на центробежной силе, связанной с вращением нашей планеты. Данные параметры дают силу тяжести, которая неравномерна в каждой точке поверхности. Микроколебания силы тяжести подлежат картографированию и привязке к конкретному маршруту. Использование данной системы обеспечит попадание ракеты по цели даже при сбое в работе спутникового позиционирования.

Кроме того, система гравитационной навигации окажется незаменима для подлодок, которым не придется всплывать для определения координат. Отмечается, что для баллистических ракет, которые корректируют траекторию в верхней точке по карте звездного неба, данная система станет вспомогательной.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.20

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