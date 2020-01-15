Российский спецназ получит уникальный «летающий танк»

На вооружение российского спецназа в 2020 году поступит уникальный боевой вертолет под названием «летающий танк». В полностью бронированную винтокрылую машину, оснащенную тяжелым вооружением, переделают вертолет Ми-8. Испытания новой техники намечены на осень.

Вертолет Ми-8АМТШ-ВН, помимо перевозки спецназовцев, сможет оказывать им огневую поддержку и устранять наземные, морские и воздушные цели на расстоянии до 20 километров, пишут «Известия». Машина может нести до четырех сверхдальнобойных ракет «Гермес», а также до восьми сверхзвуковых ракет «Атак» либо до двух тонн авиабомб.

Известно, что вертолета будет мощный двигатель. По вооружению машина превзойдет действующие ударные вертолеты.

Зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев, комментируя новинку, заявил, что использование своего рода летающего танка – это намного эффективней, чем поддерживать бойцов из БМП или танков, поскольку «с воздуха лучше видно обстановку».

Отмечается, что создание образца с неуправляемым вооружением будет завершено в начале текущего года. Прототип с арсеналом управляемых ракет могут передать Силам специального назначения ближе к концу года.

Ранее стало известно, что отечественные ученые приступили к разработке гравитационной системы навигации для военной техники. Она станет альтернативой системам спутниковой навигации. Новая система позволит определять точные координаты даже в условиях радиоэлетронных помех, непогоды, в случаях магнитных аномалий либо других неблагоприятных условий.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

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