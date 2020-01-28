В США испытали искусственный интеллект на умение вести воздушный бой

В США состоялся первый этап испытаний нейросетевых алгоритмов виртуальным воздушным боем AlphaDogfight Trials, которые проводили специалисты Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA). Короткое видео было опубликовано на канале агентства в YouTube. Эксперты провели виртуальные бои между алгоритмами, разработанными восемью компаниями: Aurora Flight Sciences, EpiSCI, Heron Systems, Lockheed Martin, Perspecta Labs, physicsAI, SoarTech, а также с Исследовательским институтом технологий Джорджии.

Испытания предвосхищают тендер ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя) на разработку системы искусственного интеллекта. В будущем ее предполагается использовать для ведения маневренного ближнего боя в воздухе, а также управления самолетом на дальних расстояниях. Одно из требований к системе – она должна быть обучаемой, отмечает N+1.

Как писал «Новый День», конечной целью программы ACE является создание системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, прикрывающих пилотируемые истребители. В целом предполагается, что новая система искусственного интеллекта сможет вести воздушный бой быстрее и эффективнее человека, существенно снижая нагрузку на летчика и предоставляя ему время для принятия тактических решений в рамках более масштабной боевой задачи.

Вашингтон, Иван Гридин

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