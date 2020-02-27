Раскрыта опасность «умных» колонок

Такой полезный домашний гаджет, как «умная» колонка, способная отвечать на голосовые команды и подбирать музыку под настроение, может таить в себе скрытые возможности, которые вряд ли понравятся владельцу девайса. Ранее сообщалось, что некоторые «умные» колонки без команды хозяина неожиданно начинали записывать окружающие звуки. Однако эти гаджеты таят в себе и другие угрозы. Так, по словам члена Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александра Токаренко, «умные» колонки могут следить за своими владельцами.

Эксперт подтвердил, что такие устройства способны выполнять функцию звукозаписи. По его словам, «любое воспроизводящее звук устройство может использоваться как микрофон». Не исключение – «умная» колонка, гаджет может записать все звуки в помещении, отметил Токаренко, указав, что пользователи зачастую забывают про эту функцию. «Любая «умная» вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», – предупредил он в интервью радио Sputnik. Покупающие «умные» колонки люди должны быть готовы к таким сюрпризам, отметил эксперт.

При этом он указал, что специальная кнопка, якобы отключающая микрофон, не является идеальным средством для защиты персональных данных. Дело в том, что могут найтись люди, которые захотят получить личную информацию за любые деньги, а компании-производители «умных» колонок могут поддаться искушению. Такими людьми могут оказаться как рекламщики, так и преступники и спецслужбы, полагает эксперт.

Чтобы хоть как-то обезопасить себя, специалисты советуют приобретать продукцию известных марок, сертифицированную для продажи в России. Они считают, что известные производители дорожат своей репутацией и не будут незаконно собирать информацию о покупателях.

Ранее Роскачество проверило портативные музыкальные колонки, в том числе «умные». К некоторым устройствам у специалистов возникли претензии в вопросах безопасности.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.02.20

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