Итальянцы создали робота-краба для изучения морского дна

Итальянские инженеры сконструировали робота, который позволит проводить исследование дна всевозможных водоемов, в том числе и океанов. Главным его отличием является то, что он не плавает а передвигается непосредственно по дну, преодолевая сложные рельефы и подолгу оставаться неподвижным, пишет Science Robotics.

Новинка может оказаться полезна очень многим ученым, например геологам, экологам, морским биологам. Использование дистанционно управляемого робота снимает все риски, которые существуют при погружении под воду людей. У плавающих аппаратов существует ряд недостатков, например, зависимость от течений, неспособность надолго зависнуть в одной точке, сложности при заборе образцов из-за отсутствия твердой опоры.

Обойти эти проблемы решили инженеры из Школы перспективных исследований имени святой Анны во главе с Джиакомо Пикарди. Они спроектировали аппарат SILVER2, который ходит по дну и отдаленно напоминает краба. Робот получил шесть широко расставленных ног, благодаря которым он получился устойчивым и способен преодолевать различные препятствия, двигаясь в любом направлении. За счет подпружиненных суставов и пены, уменьшающей массу аппарата в воде, робот в случае необходимости может подпрыгнуть, например, чтобы забраться на уступ.

Робот не очень велик по своим размерам – его габариты 60 на 35 сантиметров. Он оснащен аккумулятором, блоком электроники, навигационной системой, датчиками прикосновений, а также двумя видеокамерами. Инженеры предусмотрели возможность размещения на «брюхе» робота дополнительного оборудования, в частности, бура, манипулятора для забора образцов или другие инструменты. Благодаря этому он будет полезен при изучении горных пород, а также для наблюдения за животными и растениями.

Аппарат буксирует за собой плавающий на поверхности буй, который служит антенной. Благодаря этому им можно управлять с находящегося поблизости судна.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 19.05.20

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