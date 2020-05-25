Австралийцы приняли обломки российского космического корабля за метеориты

Жители Австралии записали на видео метеоритный дождь. Однако астрофизики объяснили, что это были не метеориты, а обломки российского космического корабля. Об этом сообщает Tech Times.

Свидетелями звездопада стали жители города Виктория. Они в течение 20 минут наблюдали, как небольшие объекты сгорают в атмосфере.

Сотрудники Университета Южного Квинсленда проанализировали видео очевидцев и заявили, что это была третья ступень российской ракеты-носителя. «Низкая скорость, около шести километров в секунду, является характерным признаком того, что это космический мусор», – отметил профессор астрофизики Джонти Хантер.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» состоялся 22 мая с космодрома Плесецк. На орбиту будет доставлен военный спутник, который должен предупреждать о ракетных ударах.

Мельбурн, Зоя Осколкова

Мельбурн. Другие новости 25.05.20

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