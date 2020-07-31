На орбите Земли втрое увеличилось число обломков российского разгонного блока

Разгонный блок «Фрегат», используемый для выведения на орбиту спутника, развалился на множество осколков в мае. По данным американских военных, с тех пор число обломков увеличилось в три раза.

Взрыв тороидального сбрасываемого блока баков подтвердили в Роскосмосе. В корпорации заявили, что образовались 65 обломков, которые не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

ВВС США опубликовали новые данные, согласно которым число осколков увеличилось до 175, сообщается на сайте space-track.org. Обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 км и максимальными – от 305 до 6051 км.

Разрушившийся блок баков использовался летом 2011 года для доставки в космос обсерватории «Спектр-Р». Обычно, космические объекты разрушаются в результате взрывов или при столкновении с другим мусором, которого на земной орбите скопилось немало за время освоения космоса человеком.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.20

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