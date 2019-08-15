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Четверг, 15 августа 2019, 13:36 мск

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США заявили о взрыве на орбите европейской ракеты

Фото: Роскосмос

Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4. ЧП случилось на орбите, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.

Из сообщения следует, что ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите еще 22 июля примерно в 12:17 мск, но известно об этом широкой общественности стало только сейчас. Экспертам удалось обнаружить семь обломков. Отмечается, что взрыв произошел сам по себе, а не из-за столкновения с каким-либо объектом. Несет ли образовавшийся космический мусор угрозу находящимся на орбите аппаратам, в том числе Международной космической станции, не сообщается.

Базирующаяся на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США занимается обнаружением, отслеживанием и идентификацией всех искусственных объектов на околоземной орбите, отмечает РИА «Новости». По данным специализированного сайта ВВС США spacetrack.org, до разрушения ступень находилась на орбите с минимальной высотой 1404 километра и максимальной 1296 километров.

Вашингтон, Иван Гридин

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