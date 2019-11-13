Россия нашла способ борьбы с космическим мусором

Российские ученые разрабатывают спутник, который будет с помощью солнечных лучей сжигать космический мусор. Аппарат проектирует компания Easar.

Спутник будет оснащен системой трансформируемых зеркал, которые будут фокусировать солнечные лучи на цели, передает ТАСС со ссылкой на разработчика. «Ключевой задачей для него будет возможность уничтожать максимально возможное количество элементов космического мусора в зоне досягаемости», – сообщает Easar.

В настоящее время разработан эскизный проект космического аппарата. В скором будущем специалисты приступят к макетным испытаниям.

По данным NASA, вокруг орбиты Земли находится более 500 тысяч единиц мусора, включая сломанные спутники, ракетные ускорители, гайки и болты, которые представляют существенную угрозу для астронавтов и космических аппаратов. Скопившийся на орбите Земли мусор может стать препятствием для будущих полетов на Луну или Марс.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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