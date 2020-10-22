США будут осваивать Луну и Марс с использованием атомной энергетики

США намерены создать на Луне энергосистемы, работающие на энергии атома. По словам глава НАСА Джеймса Брайденстайна, это позволит обеспечить продолжительные экспедиции на спутнике Земли. Он также подчеркнул важность использования атомной энергии для освоения Марса.

«Чтобы отправить людей на Марс, было бы чрезвычайно ценно иметь ядерный ракетный двигатель с использованием тепловой энергии или даже ядерную электрореактивную двигательную установку», – приводит его слова ТАСС. По словам главы НАСА, такого рода двигатели смогут значительно сократить время полета на Красную планету.

Ранее НАСА и Минэнерго США объявили тендер по созданию на естественном спутнике Земли атомного реактора мощностью 10 кВт. Победитель будет объявлен уже в начале следующего года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.10.20

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