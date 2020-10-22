Google Chrome уличили в слежке за пользователями

В браузере Chrome существует настройка приватности, после включения которой все сохраненные куки-файлы и связанные с сайтами данные должны быть автоматически удалены при выходе из программы, однако, оказалось, что браузер оставляет в памяти данные двух сайтов Google. В компании поспешили заверить, что это ошибка, которую вскоре исправят.

iOS-разработчик Джефф Джонсон обратил внимание, что в версии приложения 86.0.4240.75 функция приватности работает некорректно. Он обнаружил, что Chrome не удаляет данные Google.com и YouTube.com даже после перезагрузки браузера.

«Мы знаем об ошибке в Chrome, которая влияет на очистку куки-файлов на некоторых сайтах Google. Мы расследуем эту проблему и планируем выпустить исправление в ближайшие дни», приводит издание The Register от представителя Google.

Как писал «Новый День», ранее на этой неделе Минюст США и одиннадцать штатов подали против компании антимонопольный иск. Google обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и недобросовестной конкуренции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 22.10.20

Анкара не станет интегрировать российские С-400 в систему НАТО. / Главе Минцифры предложили заморозить тарифы на домашний интернет. / Эксперты определили главный недостаток iPhone 12. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»