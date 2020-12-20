В утечке воздуха на МКС заподозрили робота «Федора»

Причиной утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции мог стать антропоморфный робот «Федор». Такое предположение выдвинул член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

Как уже сообщал «Новый День», утечку в российском модуле МКС зафиксировали в начале октября. Трещину размером 4,5 см обнаружили и заделали термостойким скотчем. Но вчера стало известно о новом месте утечки в промежуточной камере.

Звучали предположения, что трещины могли появиться из-за усталости металла корпуса камеры, жестких стыковок кораблей с модулем «Звезда» или с коррекцией орбиты станции с помощью двигателей модуля. Но специалисты сочли эти варианты маловероятными.

«Через промежуточную камеру в августе-сентябре 2019 года космонавты перемещали антропоморфного робота «Федора» из корабля «Союз МС-14» на станцию и обратно, – цитирует Хохлова РИА Новости. – Маршрут переноса робота был внеплановым, так как изначально корабль должен был стыковаться к модулю «Поиск», а не к модулю «Звезда».

По словам Хохлова, так как на МКС был не подключен один из кабелей системы сближения «Курс», пришлось стыковать корабль к агрегатному модулю «Звезда» и затем тащить робота через узкую промежуточную камеру. «Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе», – считает эксперт.

Напомним, первый российский антропоморфный робот «Федор» был доставлен на станцию в августе 2019 года на «Союзе МС-14» и в сентябре возвращен на Землю.

Сейчас экипаж МКС обследует промежуточную камеру в поисках еще одного места утечки. Между тем запасы воздуха на МКС иссякают.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.12.20

Эксперты рассказали, как определить прослушку телефона. / На МКС обнаружена новая течь, резервы воздуха на исходе. / Хакерская атака в США обернулась заражением продуктов Microsoft. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»